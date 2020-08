La vedova di Pavarotti Nicoletta Mantovani a settembre mi risposo (Di martedì 11 agosto 2020) Nicoletta Mantovani la vedova di Luciano Pavarotti, al settimanale “Chi” annuncia il progetto delle nozze con il nuovo compagno, dirigente d’azienda, al quale è legata da nove mesi. «A settembre mi risposo». «Ci ha fatto conoscere una comune amica ed è stato subito amore», racconta durante l’intervista. «Siamo tanto felici», spiega Nicoletta Mantovani. «Non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo. Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore. Lo faremo a Bologna in settembre, in una chiesa speciale per me, piena di significato». ... Leggi su people24.myblog

