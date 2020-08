La Vacanza con Catherine Spaak e Antonio Folletto nelle sale dal 3 settembre (Di martedì 11 agosto 2020) Uscirà nelle sale il 3 settembre il film La Vacanza di Enrico Iannaccone con Catherine Spaak e Antonio Folletto distribuito da Adler Entertainment. Presentato lo scorso anno al Festival del Cinema di Roma nella sezione Alice nella città e adesso al cinema il 3 settembre l’ultimo film di Enrico Iannaccone che scrive e dirige La Vacanza, un’opera delicata sull’incontro tra due anime ferite che trovano il modo di comunicare e supportarsi. A fare da cornice, un Cilento silenzioso e selvaggio che avvolge le solitudini dei due protagonisti, facendosi spettatore ideale e non giudicante della loro vicenda. Iannaccone, inoltre, fa ampio uso di campi lunghi, lunghissimi e piani sequenza, conferendo ... Leggi su romadailynews

19enni positivi al Covid dopo vacanza a Corfu: 'Solo noi con la mascherina, l'abbiamo tolta' - Corriere : Positivi al Covid dopo la vacanza «Solo noi con la mascherina a Corfù: l'abbiamo tolta» - fattoquotidiano : Coronavirus, cinque 19enni salentini positivi dopo una vacanza in Grecia con altri amici

Ultime Notizie dalla rete : Vacanza con Vacanza con la moglie alla Maldive, muore turista di 44 anni Il Gazzettino Vacanze in Italia? Alla scoperta del "progetto Castelluccio Valmaggiore"

Vacanze in Italia? Venite a scoprire il “progetto Castelluccio ... sociale e di riscoperta, portato avanti in sinergia con l’eclettico Pasquale Bloise, direttore del Museo “Valle del Celone” e vero e ...

Napoli, sette ragazzi positivi al Covid dopo le vacanze a Corfù: test su altri 40

Corre il Coronavirus lungo le rotte dei rientri dall’estero propagandosi soprattutto tra i giovani e gli stranieri. Contagi che si manifestano con pochi sintomi in soggetti tuttavia socialmente molto ...

