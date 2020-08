La Spd ha il suo candidato per il post-Merkel: Scholz, l'uomo che ha fatto abbandonare l'austerità (Di martedì 11 agosto 2020) L'attuale ministro delle Finanze correrà nella corsa alla cancelleria. È lui il volto del mega piano di stimolo per far... Leggi su europa.today

GiammarioDiB : Uno che si è fatto battere dagli altri due alle primarie interne per diventare segretario del suo partito si candid… - AddoloratoIniet : RT @KaterCollective: Stavolta la #SPD ha scelto con largo anticipo: il suo candidato Cancelliere per le elezioni dell'anno prossimo sarà Ol… - nadia96966280 : RT @KaterCollective: Stavolta la #SPD ha scelto con largo anticipo: il suo candidato Cancelliere per le elezioni dell'anno prossimo sarà Ol… - KaterCollective : Stavolta la #SPD ha scelto con largo anticipo: il suo candidato Cancelliere per le elezioni dell'anno prossimo sarà… - EmanuKant : RT @lucianocapone: @eu_pizzimenti @Keynesblog @Virgil1309 @CristianoAless @PCirinoPomicino Allora probabilmente siamo d'accordo: Togliatti… -