La Russia registra il primo possibile vaccino contro il Covid, Putin lo fa testare alla figlia (Di martedì 11 agosto 2020) Putin: “La Russia ha registrato primo vaccino contro Covid” La Russia è il primo Paese al mondo a registrare un vaccino contro il Covid: lo ha annunciato il presidente Vladimir Putin durante una riunione dell’esecutivo, assicurando che una delle sue figlia ne ha già ricevuta una dose. “Stamattina è stato registrato il vaccino contro il Coronavirus per la prima volta al mondo”, ha detto Putin nel corso dell’incontro di governo. “So che il vaccino funziona in modo abbastanza ... Leggi su tpi

moneypuntoit : ?? Coronavirus, l'annuncio della Russia: registrato il primo vaccino al mondo ?? - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Vladimir Putin ha annunciato che il ministero della Sanità russo ha registrato il primo vaccino contro il coronavirus… - Angelo_MB : La #Russia registra il primo vaccino #coronavirus al mondo - grandehermano1 : RT @fattoquotidiano: Vladimir Putin ha annunciato che il ministero della Sanità russo ha registrato il primo vaccino contro il coronavirus… - MassimoE69 : RT @fattoquotidiano: Vladimir Putin ha annunciato che il ministero della Sanità russo ha registrato il primo vaccino contro il coronavirus… -