La Russia annuncia la registrazione del primo vaccino e altre notizie sul coronavirus (Di martedì 11 agosto 2020) Il presidente Vladimir Putin dice che è stato testato anche su una delle sue figlie, gli esperti invitano alla cautela. Intanto, nel mondo i casi di coronavirus registrati hanno superato i venti milioni. Leggi Leggi su internazionale

Per l’infettivologo Galli, «sarebbe bellissimo ma è necessario aspettare la confera dei dati. Diversamente si tratterebbe solo di un annuncio giornalistico». Sarà veramente svolta? Insomma, dopo l’ann ...Il presidente Vladimir Putin ha annunciato l’11 agosto che in Russia è stato registrato il “primo vaccino” contro il nuovo coronavirus, assicurando che è in grado di dare “un’immunità duratura”. Nelle ...