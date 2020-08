La Russia annuncia il primo vaccino anti-coronavirus, Putin: 'Testato su mia figlia' (Di martedì 11 agosto 2020) ... che dovr essere approvato dal Congresso entro un periodo massimo di 120 giorni, anche se la cassa sar disponibile dal momento in cui il decreto sar pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il vaccino ... Leggi su gazzettadelsud

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che Mosca ha registrato il primo vaccino contro il Covid-19, sviluppato dall'istituto Gamaleya. "Stamattina per ...“Stamattina per la prima volta al mondo è stato registrato un vaccino contro la nuova infezione da coronavirus“. Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato così il via libera del ministero della ...