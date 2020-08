La Roma rimbalza in Borsa e chiude a +11% (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo due giornate di crollo, con le azioni scese del 48%, il titolo della Roma rimbalza in Borsa e risale di oltre l’11%. Nella giornata in cui il gruppo Friedkin ha confermato il prezzo dell’opa che sarà lanciata, quindi, le azioni giallorosse sono risalite, scommettendo contro l’opa di Friedkin. Stamattina, infatti, il Friedkin Group aveva … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

