La rivelazione sulla mamma dj: lo "strano" referto in ospedale (Di martedì 11 agosto 2020) Valentina Dardari Ma non avrebbe mai né abbandonato né ucciso suo figlio Gioele. Ne è certa Mariella Mondello, la sorella del marito Mariella Mondello, cognata di Viviana Parisi, la dj 43enne scomparsa con il figlio di 4 anni lunedì 3 agosto, e ritrovata morta nei boschi di Caronia, nel Messinese, è certa che la donna non avrebbe mai ucciso né abbandonato il suo bambino. Del piccolo Gioele però ancora nessuna traccia. Da giorni sono impegnati nelle ricerche gli uomini e i cani molecolari. Nella giornata di ieri, lunedì 10 agosto, la sorella del marito Daniele si è presentata alla stazione di rifornimento sulla statale di Caronia, dove è stato allestito un punto di ritrovo delle ricerche in atto. La zia di Gioele è convinta che“Viviana non avrebbe mai abbandonato Gioele, lo ... Leggi su ilgiornale

Mariella Mondello, cognata di Viviana Parisi, la dj 43enne scomparsa con il figlio di 4 anni lunedì 3 agosto, e ritrovata morta nei boschi di Caronia, nel Messinese, è certa che la donna non avrebbe m ...

Il dramma di Giletti, assegnata la scorta al giornalista tv: "Sono molto dispiaciuto"

Massimo Giletti è sotto scorta da due settimane dopo le minacce da parte del boss mafioso Filippo Graviano. La notizia era stata svelata qualche giorno fa dal sito Antimafia Duemila, in un articolo a ...

Mariella Mondello, cognata di Viviana Parisi, la dj 43enne scomparsa con il figlio di 4 anni lunedì 3 agosto, e ritrovata morta nei boschi di Caronia, nel Messinese, è certa che la donna non avrebbe m ...