La Raggi non molla e si ricandida a Roma. Trema il partito del malaffare capitale. Ieri l’annuncio della sindaca M5S ai consiglieri (Di martedì 11 agosto 2020) Se prima erano solo indiscrezioni, ora il Raggi bis diventa più che una sugggestione. Dopo mesi di voci di corridoio, in cui si sono formati veri e propri schieramenti pro o contro la sindaca di Roma, Virginia Raggi ha sciolto le riserve annunciando: “Mi ricandido, sono convinta che possiamo e dobbiamo andare avanti”. Una notizia nell’aria ormai da mesi, tra l’altro spinta dai post messi in fila sui social dai consiglIeri nel corso delle settimane, che ha convinto la prima cittadina a dire ai suoi: “Vado avanti, non lascio la tavola apparecchiata a quelli di prima”. Il riferimento, tutt’altro che velato, è alla vecchia politica che se lasciata fare potrebbe riprendersi la città, per giunta raccogliendo i frutti di tanti sacrifici fatti ... Leggi su lanotiziagiornale

