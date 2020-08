“La nostra super Bubi ha guadagnato il Paradiso”: l'addio a Lavinia, affetta da malattia rarissima (Di martedì 11 agosto 2020) “La nostra super Bubi ha guadagnato un passaggio per il Paradiso”. Così la mamma e il papà della piccola Lavinia hanno annunciato via social l’addio alla loro bambina. Lavinia, 8 anni, era affetta da una malattia rara genetica, la Mucolipidosi II e seguita dall’Hospice Pediatrico di Padova. Negli scorsi giorni la bambina aveva avuto un arresto respiratorio, come raccontato dai genitori su Facebook.La Mucolipidosi II (MLII) è una malattia lisosomiale a bassissima incidenza a progressione lenta, caratterizzata da ritardo della crescita, anomalie scheletriche, dismorfismi facciali, cute rigida, ritardo dello sviluppo e cardiomegalia.Lavinia ... Leggi su huffingtonpost

