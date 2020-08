La minoranza: 'Intitolare piazzetta al vicebrigadiere Salvo D'Acquisto' (Di martedì 11 agosto 2020) Il gruppo consiliare "Prima Pescaglia", in accordo con il sindaco Andrea Bonfanti, ha protocollato in comune un ordine del giorno per l'intitolazione della piazzetta parcheggio il loc. Torsica fraz. ... Leggi su lagazzettadelserchio

Ultime Notizie dalla rete : minoranza Intitolare Borriana, il Comune si impegna ad intitolare una via a Falcone e Borsellino newsbiella.it L’Altipiano Ovest: «Il Comune viola le norme di tutela della minoranza»

TRIESTE «Il Comune di Trieste, nelle comunicazioni alla mia Circoscrizione, è gravemente carente, perché mai rispetta la normativa inserita nella legge di tutela delle minoranze, che prevede l’utilizz ...

Trecate, intitolato ad Alda Merini il viale ciclopedonale

TRECATE. Intitolato alla poetessa Alda Merini il viale ciclopedonale della lunghezza di 110 metri, attualmente senza nome, che collega viale delle Rimembranze con l’ingresso del cimitero. Una delibera ...

TRIESTE «Il Comune di Trieste, nelle comunicazioni alla mia Circoscrizione, è gravemente carente, perché mai rispetta la normativa inserita nella legge di tutela delle minoranze, che prevede l’utilizz ...TRECATE. Intitolato alla poetessa Alda Merini il viale ciclopedonale della lunghezza di 110 metri, attualmente senza nome, che collega viale delle Rimembranze con l’ingresso del cimitero. Una delibera ...