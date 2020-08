La ministra Azzolina confonde il significato di infrazione e effrazione, bocciata dai social (Di martedì 11 agosto 2020) Ha decisamento confuso il significato di infrazione con quello di effrazione la ministra Lucia Azzolina e come prevedibile, la cosa ha scatenato una bufera social nei suoi riguardi. Considerando la massima carica per l'istruzione nel nostro paese, non ci si aspetterebbe di certo errori simili. La ministra Azzolina, in realtà, potrebbe non aver scritto personalmente il tweet incriminato e presente al termine di questo articolo. Il suo team social potrebbe invece essersi occupato di questo cinguettio (come di altri) ma è comunque quanto mai anomalo che un errore di questo tipo possa provenire da un'account istituzionale di primo livello. Chiariamo le coordinate esatte dell'errore. La ministra ... Leggi su optimagazine

NicolaMorra63 : Seguiteci da Cerignola con il presidente #Conte e la ministra #Azzolina per parlare dei percorsi di legalità che ab… - fattoquotidiano : Scuola, Salvini su Azzolina: “Banchi a rotelle? Dannosi in zone sismiche. Regaliamone uno a questa ministra incapac… - Agenzia_Ansa : #Scuola, #Azzolina firma l'ordinanza per l'aumento dell'organico: oltre 50mila posti in più fra docenti e personale… - DiDimiero : @Miti_Vigliero @repubblica Consigli, critiche ma la ministra Azzolina tira dritto. Da dove le arriva tale sicurezza… - VSciannimanico : RT @CottarelliCPI: La ministra Azzolina non vuole 'classi pollaio'? Ma con meno giovani non servono più insegnanti. Serve invece aiutare gl… -