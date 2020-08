La location del ‘Boss delle Cerimonie’ chiusa per covid: “Tre positivi” (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Sonrisa, il ristorante divenuto celebre con il programma tv “Il Boss delle Cerimonie”, potrebbe essere al centro di un nuovo focolaio di coronavirus in seguito a tre casi confermati. Come rende noto il ‘Messaggero’, infatti, sarebbero tre i membri della Sonrisa positivi al covid. Ilaria Abbagnale, sindaca di Sant’Antonio Abate ha firmato l’ordinanza con la richiesta all’Asl di chiusura in via precauzionale della struttura. “Si tratta di una misura preventiva – scrive il primo cittadino nella nota – che servirà per igienizzare gli ambienti ed eseguire i tamponi su tutto il personale e le persone che possono aver avuto contatto con i positivi in questi giorni”. “In considerazione dalle indagini epidemiologiche in corso ... Leggi su anteprima24

