La Lega sospenderà anche quelli che hanno dato il bonus da 600 euro in beneficenza (Di martedì 11 agosto 2020) Si stanno rincorrendo, dalla giornata di ieri, delle voci sull’identità dei deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonus covid da 600 euro deciso da governo e parlamento per far fronte alle perdite dei lavoratori autonomi nelle fasi più calde della pandemia da coronavirus. In modo particolare, inizialmente si era parlato di cinque persone: nelle ore successive, invece, è stato reso noto che solo tre di queste cinque lo avevano poi effettivamente ottenuto, due della Lega e un esponente del M5S. LEGGI anche > Il vice di Zaia alla regione Veneto che ha scoperto di percepire il bonus covid senza saperlo Sospensioni Lega anche per chi ha dato i soldi in beneficenza Ma ci sono stati ... Leggi su giornalettismo

