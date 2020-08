La furbata più insopportabile della casta. Il Bonus chiesto da chi guadagna quasi 18mila euro al mese è uno schiaffo alla miseria (Di martedì 11 agosto 2020) Al denaro non si comanda. Anche quando, come in questo caso, in ballo ci sono due spicci se rapportati al maxi stipendio mensile che spetta ai deputati. Già perché i 600 euro del Bonus Covid, stanziato dal Governo per aiutare chi a causa dell’emergenza Covid e dal conseguente lockdown ha rischiato di non mettere insieme il pranzo con la cena, se da un lato hanno strappato alla fame una fetta consistente di italiani, dall’altro rappresentano ben poca cosa per chi, nonostante l’attività ridotta del Parlamento, uno stipendio – e che stipendio! – ha continuato a percepirlo. Basta, del resto dare uno sguardo alle competenze spettanti ad un deputato per avere un’idea di che cifre stiamo parlando. Occupare uno scranno nell’emiciclo di Montecitorio vuol dire, d’altra parte, ... Leggi su lanotiziagiornale

raffo1900 : La furbata più insopportabile della casta. Il Bonus chiesto da chi guadagna quasi 18mila euro al mese è uno schiaff… - francayesican : @BenedettaFrucci Che solito buffone sto giggggino, qualche tempo fa strillava 'a difesa della costituzione' ora con… - SoloCalcio5 : @el__cantero Uah, questa o è la solita furbata gobba per aspettare che si liberi Zidane, o stann talmente n’guaiat… - massimo_scazzo : @PresMoratti Ma veramente dici queste cose?O te le detta l’infermiere interista della clinica per malattie mentali… - OneNobody100k : @GuidoCrosetto è chiaro che la notizia è il solito coniglio tirato fuori dal cappello per distrarre la gente da alt… -

