La foto di Antonella Clerici e l’autore tv 20 chili fa: “Ma siamo ancora qua” (Di martedì 11 agosto 2020) Ogni tanto Antonella Clerici tira fuori una foto del passato e questa volta lo scatto è con l’autore tv che ha accanto da tanti anni, come collaboratore ma soprattutto nella veste di amico. Dimitri l’ha sempre sostenuta, soprattutto nei momenti difficili, perché è semplice restare accanto agli altri quando va tutto bene. Una foto di 20 anni fa e più o meno 20 chili fa, così commenta Antonella Clerici sorridendo, perché ciò che conta e che siano ancora insieme nel posto di sempre, pronti per un altro lavoro o anche solo per proseguire la loro amicizia. “Io & te, 20 kg fa, e anche 20 anni di meno… ma siamo ancora ... Leggi su ultimenotizieflash

R63Antonella : Chiavari ?? Foto Antonella - infoitcultura : La dedica di Pietro delle Piane ad Antonella Elia su Instagram (FOTO) - IncontriClub : La dedica di Pietro delle Piane ad Antonella Elia: 'Sogno un nuovo inizio con te' (FOTO) - see_lallero : La dedica di Pietro delle Piane ad Antonella Elia: 'Sogno un nuovo inizio con te' (FOTO) - toysblogit : La dedica di Pietro delle Piane ad Antonella Elia: 'Sogno un nuovo inizio con te' (FOTO) -