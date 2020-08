«La Final Eight piace, cambiamo la Champions League» (Di martedì 11 agosto 2020) «Una riforma ci sarà: e vedrete, l’effetto dell’eliminazione diretta sarà come una bomba, per i tifosi». Ha parlato così Karl Heinz Rummenigge, presidente del Bayern Monaco, a proposito della formula con la quale è stata concepita l’inedita Final Eight della Champions League 2019/20. Sulla base del nuovo format ideato dalla UEFA per adattarsi all’emergenza Coronavirus, … L'articolo «La Final Eight piace, cambiamo la Champions League» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

