La donna da 5 mesi positiva al Covid ora proverà il plasma iperimmune (Di martedì 11 agosto 2020) Sono trascorsi 150 giorni, ma il tampone di Nada Cava risulta ancora positivo. La donna, residente a Colonnella in provincia di Teramo, risultata positiva al Covid dal 13 marzo 2020. Dopo 13 tamponi positivi e lunghi mesi di isolamento e sofferenze, la donna aveva ricominciato a sperare con il quattordicesimo, risultato negativo, effettuato in data 18 luglio 2020. Eppure, dopo il primo positivo, il secondo tampone effettuato in data 21 luglio 2020, ha dato esito dubbio. Dice Nada: “Avevo già preparato i vestisti per tornare a lavoro, invece l’incubo ricomincia”. Il 13 marzo scorso, Nada Cava aveva iniziato ad avere dei sintomi influenzali riconducibili al Coronavirus. Dopo aver fatto il test, era arrivata la conferma della positività al Covid. Da ... Leggi su tpi

JohnHard3 : RT @Sabina1956: .#Ghisleri è una donna fantastica: da un'ora parla di #Meloni riuscendo a non menzionare i 6 #arrestati per #ndrangheta di… - lecriptovalute : RT Katherine Nguyen, la donna australiana che nel 2018 aveva rubato 400.000$ in XRP, è stata condannata a 2 anni e… - ITCointelegraph : Katherine Nguyen, la donna australiana che nel 2018 aveva rubato 400.000$ in XRP, è stata condannata a 2 anni e 3 m… - edigram : RT @Sabina1956: .#Ghisleri è una donna fantastica: da un'ora parla di #Meloni riuscendo a non menzionare i 6 #arrestati per #ndrangheta di… - CranteP : RT @Sabina1956: .#Ghisleri è una donna fantastica: da un'ora parla di #Meloni riuscendo a non menzionare i 6 #arrestati per #ndrangheta di… -

Ultime Notizie dalla rete : donna mesi Dj morta, si complicano le ricerche di Gioele: nessuna telecamera ha ripreso la donna e il figlio Il Messaggero Donne fotografe a Precenicco

Dimensione donna: ovvero incontrare la fotografia attraverso i clic di una metà del cielo. Saranno tre fotografe a proporre, nel mese di agosto, alle 20.45, presso la Corte del Centro Pastorale di Pre ...

Stati Uniti, agente prende dopo 50 anni il super ricercato che gli sparò

Dal nostro corrispondente a Washington Lo ha inseguito per cinquant’anni. «Dovevo finire il mio lavoro», ha raccontato al New York Times Daril Cinquanta, 72 anni, poliziotto oggi in pensione. Entrò in ...

Dimensione donna: ovvero incontrare la fotografia attraverso i clic di una metà del cielo. Saranno tre fotografe a proporre, nel mese di agosto, alle 20.45, presso la Corte del Centro Pastorale di Pre ...Dal nostro corrispondente a Washington Lo ha inseguito per cinquant’anni. «Dovevo finire il mio lavoro», ha raccontato al New York Times Daril Cinquanta, 72 anni, poliziotto oggi in pensione. Entrò in ...