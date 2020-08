La difesa dell’Inps, Tridico: «Noi nella legge, il problema è la norma che ha introdotto il bonus». La vicepresidente: «La privacy? Può toglierla solo il Garante» (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo lo scandalo della lista della vergogna dei politici che hanno chiesto il bonus da 600 euro stanziato dal governo per aiutare gli autonomi in piena emergenza Covid, cresce il pressing sull’Inps per rendere pubblici i nomi. E da Italia viva chiedono le dimissioni del presidente dell’Istituto, che dopo tre giorni di silenzio si difende. «Non c’è stato alcun problema giuridico – dice Pasquale Tridico, secondo quanto riporta La Stampa -, ma etico morale. Da parte nostra nessuna violazione della legge». Il problema, secondo il presidente dell’Istituto, sta a monte: «La norma che ha introdotto il bonus va cambiata», dice. E afferma di essere pronto a riferirne in Parlamento: «Immagino ... Leggi su open.online

