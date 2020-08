La crisi tra Andrea e Giulia è tutta una farsa? Il gesto di Damante genera il sospetto (FOTO) (Di martedì 11 agosto 2020) Il fatto che Giulia De Lellis e Andrea Damante possano essere in crisi è divenuto un argomento di dominio pubblico. Questa mattina ne ha parlato anche Adriana Volpe nel suo format su Canale 8. Ad ogni modo, la coppia sembra ci stia sguazzando in questi gossip, senza dare informazioni veritiere ai loro follower. Nel dettaglio, infatti, stanno disseminando informazioni contrastanti che stanno generando ancora più confusione. I rumors sulla crisi tra Andrea e Giulia Un po’ di giorni fa era circolata la voce circa una ipotetica crisi tra Andrea e Giulia. I due avevano smesso di farsi vedere insieme e lui era stato anche avvistato in compagnia di una bionda. Dopo il sollevamento del ... Leggi su kontrokultura

