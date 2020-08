Juventus, staff Pirlo: ecco chi sarà il vice allenatore, esperienza e carisma (Di martedì 11 agosto 2020) staff Pirlo Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Andreazzoli potrebbe rappresentare il ruolo di vice allenatore in vista della prossima stagione della Juventus. L’ex allenatore del Genoa sarebbe il profilo ideale da affiancare a Pirlo. Una figura esperta, carismatica, con un grande curriculum nella massima serie. staff Pirlo Juventus, Andreazzoli vice allenatore: c’è anche Baronio Come accennato, resta viva la candidatura di Andrezzoli come vice allenatore, mentre lavorerà sicuramente nella staff di ... Leggi su juvedipendenza

