“Juventus ripescata in Champions League”, clamorosa gaffe di Paola Ferrari: poi la precisazione sui social (Di martedì 11 agosto 2020) Paola Ferrari si è resa protagonista di una clamorosa gaffe, postando sui propri canali social lo screen di una pagina di televideo in cui si annunciava un presunto ripescaggio della Juventus in Champions, dovuto alla positività al Coronavirus di due giocatori dell’Atletico Madrid. La conduttrice della Rai ha pubblicato lo screen sul suo account Twitter, accompagnandolo con la didascalia “Boom” e dimostrando di esser caduta in pieno nello scherzo circolato sui social. Un post che ha scatenato parecchie critiche nei confronti di Paola Ferrari, che in un tweet successivo ha spiegato: “ehh come vi scaldate! Ho detto solo che mi sarebbe piaciuto! Come accadde alla Danimarca nell’Europeo del ... Leggi su sportfair

giornalettismo : Tra l'altro, in fondo al fotomontaggio c'era scritto: «In questo contesto, la Uefa ha già individuato nella… - sunkencondos : @andrethegenius @ValeSantaSubito @ale43127805 Lasci stare, che qui di scienziati ce ne soono davvero pochi e lei no… - TOSADORIDANIELA : RT @Patrirossonera: Se veramente la Juventus viene ripescata in CL è meglio chiudere tutto, perché si sta oltrepassando il ridicolo - Patrirossonera : Se veramente la Juventus viene ripescata in CL è meglio chiudere tutto, perché si sta oltrepassando il ridicolo - ItaSportPress : Juventus ripescata in Champions: la gaffe 'di speranza' fa il giro del web - -

