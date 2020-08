Juventus, Pirlo vuole De Paul: si accende la sfida con l’Inter (Di martedì 11 agosto 2020) La Juventus riparte da Andrea Pirlo. L'ex centrocampista, campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006, è il nuovo tecnico della Vecchia Signora, rimpiazzando così l'esonerato Maurizio Sarri. I bianconeri non perdono tempo e preparano anche nuovi importanti innesti per puntellare la rosa.caption id="attachment 724425" align="alignnone" width="1024" De Paul (getty images)/captionDUELLOIl primo nome sulla lista è quello di Rodrigo De Paul. Il fantasista argentino è da due stagioni il grande trascinatore dell'Udinese, guidando il club friulano a suon di gol e assist decisivi per ottenere la salvezza. La Juventus sarebbe pronta a farsi avanti, secondo quanto riportato da "Il Giornale". In caso di offerta concreta si prefigurerebbe un vero e proprio derby di mercato tra i ... Leggi su itasportpress

Pirlo_official : Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @juventusfc. Pronto per questa fantastica opportunità!… - romeoagresti : #Juventus, oggi c’è stato un vertice tra la dirigenza bianconera e Andrea #Pirlo. Sul tavolo: strategie di mercato… - Glongari : Tra i nomi sondati dalla #Juventus per l’attacco spunta anche quello di #Morata. Raccolte le prime informazioni per… - edoarwski : RT @GiovaAlbanese: Manca solo l'ufficialità: Paolo #Bertelli torna alla #Juventus, sarà il capo dei preparatori atletici nello staff di And… - Biancon3ro1897 : RT @GiovaAlbanese: Manca solo l'ufficialità: Paolo #Bertelli torna alla #Juventus, sarà il capo dei preparatori atletici nello staff di And… -