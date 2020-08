Juventus, Petacchi: “Per Pirlo sarà come correre il Tour De France” (Di martedì 11 agosto 2020) Grande campione in sella alla sua bicletta all'albore degli anni 2000, grande appassionato di calcio e cuore bianconero, Alessandro Petacchi esprime il suo parere a Tuttomercatoweb riguardo alla coraggiosa scelta della Juventus di affidare la panchina ad Andrea Pirlo.LE PAROLE DI Petacchicaption id="attachment 1005517" align="alignnone" width="1024" Getty images/captionDa tifoso juventino che percorso si aspetta per Pirlo?"Una bella responsabilità andare a guidare una squadra del genere, dove ci sono giocatori di un certo livello come Ronaldo. Però con l'esperienza che ha, con gli anni che ha fatto in grandi squadre, non dovrebbe avere grossi problemi".E' alla prima esperienza assoluta, però, partendo alla Juventus."E' come ... Leggi su itasportpress

