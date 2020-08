Juventus, nuovo nome per il centrocampo: stabilita la cifra dell’affare (Di martedì 11 agosto 2020) MERCATO Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri avrebbero individuato un nuovo identikit per il centrocampo da regalare a Pirlo, anche se in prima fila ci sarebbe un club italiano. Nel frattempo stabilita la cifra dell’affare: nessuno sconto, con Paratici che adesso studia la giusta strategia per il rinforzo tanto desiderato. Juventus: si punta De Paul, 35 milioni il prezzo Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “La Repubblica” la Juventus starebbe pensando a Rodrigo De Paul per la mediana. L’Udinese però non arretra: 35 milioni il prezzo del trasferimento, sul giocatore ci sarebbe anche il Milan. Leggi anche: Mercato Juventus, via in ... Leggi su juvedipendenza

