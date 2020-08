Juventus, il repulisti di Andrea Pirlo: il piano, tagliare 200 milioni per reinvestirli. I nomi nel mirino (Di martedì 11 agosto 2020) "Tutti gli uomini di Pirlo" è il rebus che accompagnerà le prossime settimane della Juventus, la quale riparte sì dai nove scudetti di fila in cerca del 10 in pagella, ma anche dallo zero che ha prodotto la cacciata di Sarri e la nomina di Andrea al suo posto. Zero come Anno Zero: equivale all'esperienza in panchina di Pirlo, la scommessa di Andrea Agnelli per provare a farsi in casa il Guardiola o lo Zidane, visto che non c'è stato modo né soldi per portarli a Torino. Da zero riparte anche il mercato, coi desiderata di Pirlo diversi da quelli di Sarri. Gli esperti sostengono che gli effetti deprimenti del Covid sulle casse dei club obbligheranno a tanti scambi più che ad affari con giro di soldoni. Non sarà forse ... Leggi su liberoquotidiano

La Juventus prova a cambiare volto. La squadra bianconera si trova nel bel mezzo di quella che possiamo definire una rivoluzione con l'arrivo in panchina di Andrea Pirlo.

Leonardo Bonucci potrebbe venir coinvolto nella mezza rivoluzione che attuerà la Juventus, eliminata in Champions agli ottavi dal Lione di Rudi Garcia Non solo Sarri, esonerato ieri pomeriggio.

La Juventus prova a cambiare volto. La squadra bianconera si trova nel bel mezzo di quella che possiamo definire una rivoluzione con l'arrivo in panchina di Andrea Pirlo. Leonardo Bonucci potrebbe venir coinvolto nella mezza rivoluzione che attuerà la Juventus, eliminata in Champions agli ottavi dal Lione di Rudi Garcia Non solo Sarri, esonerato ieri pomeriggio.