Juventus, Federica Pellegrini: “Pirlo? Grande responsabilità, ma ha carte in regola” (Di martedì 11 agosto 2020) “Pirlo allenatore della Juventus? Si prende una bella responsabilità, ma penso abbia le carte in regola per fare bene. Gli faccio il mio in bocca al lupo”. Queste le parole di Federica Pellegrini, tifosa juventina, sulla scelta della società bianconera di affidare la panchina all’ex centrocampista di Inter, Milan e Juventus. La Divina, impegnata in questi giorni a Roma dove è in scena il Trofeo Settecolli, non esclude neanche un suo futuro da allenatrice nella sua disciplina: “Io mi ci vedrei – ha ammesso la veneta – a questi livelli il passaggio di testimone c’è sempre. Non lo escludo magari non a tempo pieno ma dare un seguito a quanto fatto quello sì”. Leggi su sportface

sportface2016 : #Juventus, anche Federica #Pellegrini commenta la scelta di #Pirlo: 'Grande responsabilità' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Federica Juventus, Federica Pellegrini: "Pirlo? Grande responsabilità, ma ha carte in regola" Sportface.it La Boldrini tra mare e summit con Volpini

L’ex presidente della Camera unisce il relax all’attività politica In vacanza anche Matri, Mancini, Bertolino e il cantante Bugo ...

Gli eroi in bianconero: Gianluca PESSOTTO

Pessottino per chi gli vuole bene. E sono in tanti che lo stimano e che gli vogliono bene. Vent’anni di calcio, comincia a quattordici nelle giovanili del Milan; vive in collegio e la solitudine, il f ...

L’ex presidente della Camera unisce il relax all’attività politica In vacanza anche Matri, Mancini, Bertolino e il cantante Bugo ...Pessottino per chi gli vuole bene. E sono in tanti che lo stimano e che gli vogliono bene. Vent’anni di calcio, comincia a quattordici nelle giovanili del Milan; vive in collegio e la solitudine, il f ...