Juventus, De Ligt si opera alla spalla destra: torna a novembre (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo aver stretto i denti, adesso può allargare un po' il sorriso: Matthijs de Ligt ieri era in patria con la fidanzata AnneKee come da documentazione Instagram. Felice, nonostante sa già che tornerà ... Leggi su gazzetta

forumJuventus : [TS] De Ligt si opera e salterà l'inizio di stagione. Tornerà a disposizione di Pirlo ad Ottobre ??… - DiMarzio : #Juventus, #DeLigt: 'Ora mi opero alla spalla' - sportli26181512 : De Ligt si opera alla spalla destra: tre mesi fuori. Torna a novembre: De Ligt si opera alla spalla destra: tre mes… - FiloBarige993 : RT @AJGNewsOfficial: ?? Operazione per #deligt In settimana, Matthijs de Ligt si opererà alla spalla. Sono previsti circa 3 mesi di stop. I… - silvia_fdf : RT @forumJuventus: [TS] De Ligt si opera e salterà l'inizio di stagione. Tornerà a disposizione di Pirlo ad Ottobre ?? -

Dopo aver stretto i denti, adesso può allargare un po’ il sorriso: Matthijs de Ligt ieri era in patria con la fidanzata AnneKee come da documentazione Instagram. Felice, nonostante sa già che tornerà ...Matthijs De Ligt si opererà nei prossimi giorni alla spalla destra. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, saranno tre i mesi di stop. Andrea Pirlo non potrà contare su Matthijs De Ligt all’inizio ...