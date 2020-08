"Juve ripescata in Champions". Paola Ferrari condivide la fake news e tagga il club bianconero (Di martedì 11 agosto 2020) Una fake news riconoscibile ad un chilometro, che però ha tratto in inganno Paola Ferrari, pronta a ricondividerla su Twitter: “Atletico Madrid covid-positivo, in Champions ripescata la Juventus”. Notizia per metà vera, a cui si è aggiunta un’altra parte totalmente inventata con intenti chiaramente goliardici.“L’ombra del covid 19 si allunga sulla final eight di Champions League – recitava il testo pubblicato dalla conduttrice di Rai2 - due membri dello staff e a seguire otto giocatori sono risultati positivi al coronavirus. In un comunicato del club spagnolo si legge che ‘i soggetti positivi al virus sono stati isolati come prevedono le norme, ma si ... Leggi su blogo

