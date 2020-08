Juve, possibile uno scambio Dybala-Isco? Ecco la situazione dell'argentino con Pirlo (Di martedì 11 agosto 2020) Le Merengues dovrebbero formulare un'offerta irrinunciabile per l'attaccante o proporre uno scambio con Isco: al momento non c'è ancora nulla Leggi su 90min

juventusfc : KICK OFF |??| Si parte!! Qui, dove tutto è possibile, regalateci una grande serata! #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ??… - forumJuventus : ???? Il possibile cammino della Juve in #UCL ?? Cosa ne pensate? Dite la VoStra! ?? - AndreaGalliano8 : RT @marco_rogerio_: Il 'rilancio'! Per un nuovo (possibile) ciclo vincente. Si spera... #Juve Kulusevski 2000 De Ligt, Pellegrini 99 Demir… - WhitebirdBianco : RT @Sarrivattene: #Sarri #sarriout grazie a tutti. Il mio compito è finito. Un account nato con la speranza, la voglia, l'esigenza di far c… - AlePassanti : Ricordo l'anno scorso quando la maggior parte dei tifosi della #Juve inorridiva per il possibile acquisto di… -