Juve, De Ligt si opera alla spalla: ritorno in campo a novembre? (Di martedì 11 agosto 2020) Secondo la Gazzetta dello Sport , i tempi di recupero dopo l'operazione sono pari a circa tre mesi: il centrale olandese resterà fuori dai giochi fino a fine ottobre-metà novembre e non sarà quindi a ... Leggi su sport.sky

SkySport : Juve, De Ligt si opera alla spalla: ritorno in campo a novembre? - DiMarzio : #Juventus, #DeLigt: 'Ora mi opero alla spalla' - Davide_kun85 : RT @SkySport: Juve, De Ligt si opera alla spalla: ritorno in campo a novembre? - fra_marro7 : RT @SkySport: Juve, De Ligt si opera alla spalla: ritorno in campo a novembre? - Suliman1984ss : RT @SkySport: Juve, De Ligt si opera alla spalla: ritorno in campo a novembre? -