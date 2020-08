Jurassic World Dominion: c’è un nuovo indizio? (Di martedì 11 agosto 2020) Iniziano pian piano ad arrivare sporadiche indiscrezioni riguardanti Jurassic World Dominion, terzo capitolo della trilogia e sesto del franchise di Jurassic Park, in uscita l’11 giugno 2021 Si sa già da tempo che questo nuovo film sarà una specie di pellicola All Star, dato il livello del cast coinvolto. Infatti, oltre a Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, protagonisti della trilogia, torneranno tra i nostri amati dinosauri anche volti a noi ben noti. Parliamo di Sam Neill, alias Alan Grant, e Laura Dern, nel ruolo della dottoressa Ellie Sattler. Non poteva poi mancare Jeff Goldblum, di nuovo nei panni dell’intrepido Ian Malcolm. Da tempo girano immagini tratte dal set, indizi che hanno incuriosito sempre più i fan della serie di film sui ... Leggi su tuttotek

