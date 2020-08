Jolanda De Rienzo sexy in costume: “Ancora voglia di mare e sorrisi” (FOTO) (Di martedì 11 agosto 2020) Ancora show di Jolanda De Rienzo sui suoi profili social. L’avvenente giornalista sportiva ha pubblicato uno scatto davvero sexy in cui posa in costume in spiaggia a mare nei pressi di Paestum, con la didascalia: “Ancora voglia di mare e sorrisi”, con diversi hashtag tra cui l’ormai celebre #jolandona. L’ex giornalista di Sportitalia, passata poi a Eleven Sports tra le altre, non smette mai di rendere felici i propri fan. Ancora voglia di mare e sorrisi!🌊❤️ #Paestum #ChampionsHolidays #jolandona 💯% 💋 pic.twitter.com/JhOQR8JB05 — Jolanda De Rienzo (@Jolandafiore) August 11, 2020 Leggi su sportface

EmmeEmm_ : Vorrei un opinione di palvinismo su Jolanda de Rienzo - 69__miss__69 : Mare tanto mare con la Jolanda de Rienzo - MetalMetthiu78 : @Luca_Cilli @uspistoiese1921 @tvdellosport Jolanda de Rienzo al Melani: deal done! @Scuffi_official - Palvinismo1 : Sto qua si bombava Jolanda De Rienzo - Diffidato_ : @DiMarzio Frustalupi si bomba Jolanda De Rienzo. Miracolato -

“Rosso di sera bel calcio si spera. Ultima giornata di campionato! Tutto da decidere tra Inter, Atalanta e Lazio! Secondo voi come finiranno le partite?!?”. La conduttrice Jolanda De Rienzo pubblica s ...

