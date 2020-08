Isola d’Elba, arriva il ministro Costa: parcheggio chiuso, la rabbia dei residenti (Di martedì 11 agosto 2020) Isola d’Elba resta tra le mete preferite degli italiani. Anche con le restrizioni dovute al coronavirus sono in tanti a scendere l’Isola dell’arcipelago toscano. Tra questi c’è anche un “ospite” d’eccezione come il ministro dell’Ambiente. La sua presenza non provoca fastidio nei residenti. Piuttosto la scelta di chiudere il parcheggio dell’Enfola lascia scontenti molti vacanzieri. Polemiche all’Isola d’Elba “Non è un cittadino al servizio dei cittadini?” si chiedono gli abitanti dell’Elba. “Allora che faccia la vita dei cittadini”. Come riporta Il Giornale piccole polemiche a seguito dell’arrivo del ministro Sergio Costa ... Leggi su newspad

velocevolo : RT @asmistaken: Sono tornata a trovarti e un soffio di sole sfiora le tue pareti, un timido accenno di luce sui tuoi colori consumati, ma t… - Elbareport : Cancellata la proiezione del film Marie Curie al Cinema Flamingo - Elbareport - Quotidiano di informazione online d… - estycazzi : chi ha voglia di portarmi all’isola d’elba pagandomi tutto e non ricevendo assolutamente niente in cambio mi scriva in dm????? - SarahSognatrice : RT @FormeMetan: E tutto insieme, tutte le voci, tutte le mete, tutti i desideri, tutti i dolori, tutta la gioia, tutto il bene e il male, t… - Elbareport : Doppio appuntamento per presentare il nuovo libro di poesie di Paola Mancuso - Elbareport - Quotidiano di informazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola d’Elba Coronavirus, estate 2020 e rincaro prezzi: quanto costerà andare al mare? Corriere della Sera