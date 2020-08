Ippolito, Spallanzani,: 'Perplesso sui tempi del vaccino russo' (Di martedì 11 agosto 2020) Sono arrivati prima. Sa è sicuro che sia un bene aver accelerato i tempi? "Ho qualche perplessità sui tempi, su cui non abbiamo spiegazioni. Sapevamo che a metà giugno il vaccino russo era stato ... Leggi su globalist

Stefano82070168 : RT @AGoodMag: 'Ho qualche perplessità sui tempi del #vaccino russo, su cui non abbiamo spiegazioni'. Sono i dubbi di Giuseppe Ippolito, dir… - AGoodMag : 'Ho qualche perplessità sui tempi del #vaccino russo, su cui non abbiamo spiegazioni'. Sono i dubbi di Giuseppe Ipp… - globalistIT : Ippolito (Spallanzani): 'Perplesso sui tempi del vaccino russo' - LauraCarrese : RT @marisaLaDestra: #IlTempo L'#intervista del Vicedir.@Storace al prof.#Ippolito #Spallanzani.Serietà con scienza e coscienza ??#Vaccino #C… - SignorAldo : RT @agorarai: Il professore Ippolito dello Spallanzani parla della fase in cui siamo con i vaccini. Il moviolone di #agorarai -