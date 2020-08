iPins®, una spilla per Giffoni 50. Giordano: Col festival condividiamo le idee su cinema, innovazione e giovani (Di martedì 11 agosto 2020) Rappresentano un’idea, sono collezionabili e indossarne una significa scegliere da che parte stare. Le spillette iPins caratterizzeranno le giornate di Giffoni Film festival 2020 che quest’anno festeggia 50 anni. Tutti i Giffoner avranno una spilla in latta, tonda, da appuntare alle proprie t-shirt, mentre ai Juros (giurati) sarà consegnata quella con la forma del logo dei 50 anni (realizzata in fusione e colorata in smalti). iPins.it nasce nel 2006, da un’idea made in Lettere, in provincia di Napoli, “internet Pin store”: subito dopo con marchio iPins®.”E’ una grandissima opportunità ed un vero piacere essere a Giffoni come sponsor tecnico. – dice Adriano Giordano, amministratore iPins – Con questa storica manifestazione ... Leggi su ildenaro

