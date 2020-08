Invalido umiliato nel Cosentino, tre persone arrestate (Di martedì 11 agosto 2020) Tre persone sono state arrestate in Calabria per aver umiliato un disabile. Nel gruppo anche due minorenni. CASTROVILLARI (COSENZA) – Tre persone sono state arrestate in Calabria per aver umiliato un disabile. La vicenda, raccontata da La Repubblica, è iniziata diverso tempo fa con la stessa vittima che ha denunciato quanto succedeva ai carabinieri. Il racconto è partito dopo che la baby-gang ha appiccato il fuoco nel suo appartamento mentre stava dormendo. Gli inquirenti hanno fermato i responsabili di queste aggressioni (tra cui due minorenni) e sono in corso tutti gli accertamenti per cercare di accertare meglio la posizione delle persone coinvolte nella vicenda. Invalido insultato e umiliato da una ... Leggi su newsmondo

