Inter, Young: “Vogliamo vincere l’Europa League e possiamo farcela” (Di martedì 11 agosto 2020) “Da quando abbiamo battuto il Getafe pensiamo solo ad andare in finale e a vincere questa coppa: l’obiettivo è questo e sono fiducioso, possiamo farcela”. Ashley Young è fiducioso e pensa che l’Inter possa riuscire a vincere l’Europa League a distanza di dieci anni dalla Champions League conquistata a Madrid. Stavolta sarà la Germania lo scenario di queste final eight, ma i nerazzurri sono già tra le migliori quattro, come ricorda l’inglese a Inter TV: “Da quando siamo tornati in campo dopo l’Interruzione, abbiamo affrontato una partita ogni 3-4 giorni. Questa volta dovremo aspettare sei giorni, sarà strano, ma io ho le gambe affaticate e credo ... Leggi su sportface

