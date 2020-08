Inter, Lazaro da delusione a tesoretto. L’agente: “Andrà in club che farà la Champions” (Di martedì 11 agosto 2020) L’esperienza di Valentino Lazaro all’Inter non verrà certamente ricordata come qualcosa di cui andare fieri. Il laterale destro austriaco, accolto come piccolo fenomeno l’estate scorsa non p mai riuscito davvero ad impressionare nella rosa nerazzurra e dopo qualche mese ad Appiano ha lasciato il team per cercare fortuna in prestito in Premier. Avventura conclusasi qualche … L'articolo Inter, Lazaro da delusione a tesoretto. L’agente: “Andrà in club che farà la Champions” Leggi su dailynews24

L’Inter ha acceso il mercato da tempo, con gli affari Hakimi e Sanchez già conclusi e ufficializzati. Ora ci sono alcune questioni da risolvere, soprattutto per quanto riguarda le uscite. Una di quest ...

Blog: Inter, bilancio di "quasi" fine stagione

Nelle aziende i bilanci si fanno alla fine di un esercizio, ma io non voglio che un'eliminazione o una vittoria in UEFA League dell'Inter possano condizionare il mio giudizio su questa lunghissima sta ...

