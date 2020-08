Inter, Bastoni: “Ho fatto passi da gigante, per me è un orgoglio. Champions? Ecco per chi tiferò” (Di martedì 11 agosto 2020) L'Inter vince e si gode la qualificazione alle semifinali di Europa League.Alessandro Bastoni,giovane centrale difensivo dei nerazzurri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito al successo ottenuto nella giornata di ieri contro il Bayer Leverkusen: "Per fortuna reggo bene le partite, è stata una grande soddisfazione. Non è facile arrivare in semifinale di una competizione europea. Puntiamo ad arrivare il più lontano possibile, dobbiamo spingere fino alla fine e dare il massimo. Ho sempre detto che ho fatto passi da gigante, mai mi sarei aspettato di giocare titolare nell'Inter e di arrivare a questo punto. Per me è un orgoglio. È stata fondamentale, ho iniziato a giocare con i grandi. La personalità non mi è mai ... Leggi su mediagol

EuropaLeague : ???? Alessandro Bastoni ?? @Inter_en | #UEL - Inter : ?? | CONCENTRAZIONE ???? #Lukaku ?????????????? #Young ???? #Bastoni ???? #Lautaro #InterLeverkusen #UEL #FORZAINTER ???????? - Inter : ??? | INTERVISTA 'Un grande onore essere qui, puntiamo in alto': l'intervista a Sky Sport di Alessandro #Bastoni ??… - H0PESTR0M : RT @Inter: ??? | INTERVISTA 'Un grande onore essere qui, puntiamo in alto': l'intervista a Sky Sport di Alessandro #Bastoni ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Bastoni: 'Ora puntiamo più in alto possibile' -