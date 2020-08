Inter, Bastoni: «Farò il tifo per l’Atalanta in Champions. Che soddisfazione la semifinale» (Di martedì 11 agosto 2020) Alessandro Bastoni ha parlato della semifinale di Europa League raggiunta Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della semifinale di Europa League raggiunta e dell’Atalanta che giocherà contro il Psg in Champions League. ATALANTA – «Farò il tifo per l’Atlanta. Sono molto legato a loro e a Gasperini che mi ha lanciato». EUROPA LEAGUE – «Per fortuna reggo molto bene le partite e ho dormito. È stata una bella soddisfazione. Arrivare in semifinale di una competizione così non è mai facile. Arrivati a questo punto puntiamo ad arrivare il più lontano possibile. Dobbiamo spingere fino alla ... Leggi su calcionews24

EuropaLeague : ???? Alessandro Bastoni ?? @Inter_en | #UEL - Inter : ?? | CONCENTRAZIONE ???? #Lukaku ?????????????? #Young ???? #Bastoni ???? #Lautaro #InterLeverkusen #UEL #FORZAINTER ???????? - Inter : ???? | ROOOOMEEEEELUUUUUUU!!! 33' - Lancio profondo di Bastoni, #Lukaku tiene a distanza Exteita e fulmina Soria col… - VivInterNews : RT @internewsit: Bastoni: 'Inter, orgoglio! Puntiamo in alto. Godin grande persona. Conte...' - - sportli26181512 : Inter, Bastoni: 'Conte mi ha dato fiducia, ho fatto passi da gigante'. Poi scherza su Lukaku: Intervenuto a Sky Spo… -