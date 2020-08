Instagram Reels: cos’è e come funziona la novità lanciata da Facebook (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo l’esordio in America, Instagram Reels arriva anche in Italia, trascinando di fatto Facebook nell’universo social delle clips. Immediate, però, le polemiche per l’incredibile somiglianza con un altro popolarissimo social network, Tik Tok. Instagram Reels: cosa sono Gli Instagram Reels sono brevi video, di massimo 15 secondi, che possono essere condivisi sul proprio account Instagram con i propri follower, ma anche con l’intero pubblico del social network, attraverso la funzione “Esplora”. Per crearli basta selezionare la fotocamera di Instagram e scegliere “Reels” nella parte bassa dello schermo. Subito appare una serie di strumenti con cui creare la ... Leggi su notizieora

