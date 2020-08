Inps, il vice di Luca Zaia in Regione ammette: “Richiesto Bonus a mia insaputa” (Di martedì 11 agosto 2020) Inps, il vice di Zaia afferma di aver richiesto Bonus “senza saperlo” Mentre proseguono le ricerche per risalire ai cinque deputati che hanno chiesto il Bonus previsto per i lavoratori autonomi e le partite Iva durante l’emergenza Coronavirus, alcuni amministratori locali hanno ammesso di far parte degli altri 2mila politici che hanno usufruito del sussidio di 600 euro. Tra questi anche GianLuca Forcolin, vice di Luca Zaia alla Presidenza della Regione Veneto, che spiega però di aver avanzato la richiesta all’Inps “a sua insaputa”. “Sono socio in uno studio di tributaristi. Quando è esplosa la questione del Bonus, in queste ore, ho ... Leggi su tpi

