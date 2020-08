Indossa un tanga come mascherina: arrestato John McAfee, il fondatore dell’antivirus (Di martedì 11 agosto 2020) “Insisto, è la protezione più sicura che ho a disposizione e mi rifiuto di Indossare altro”. Così ha detto il 74enne John McAfee agli agenti di polizia che l’hanno fermato al suo arrivo in aeroporto in Norvegia, appena sceso dal suo jet privato con indosso un tanga come mascherina. È stato lo stesso fondatore del noto antivirus per computer McAfee a raccontare su Twitter quanto accaduto: “Ho visitato la Catalogna prima che l’Europa proibisse i viaggi ai catalani. Ho provato a tornare in Germania e mi è stato vietato l’ingresso”, ha scritto pubblicando una sua foto con un tanga da donna in pizzo nero a coprirgli naso e bocca. “Mi hanno chiesto di ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Indossa un tanga come mascherina: arrestato John McAfee, il fondatore dell’antivirus - Noovyis : (Indossa un tanga come mascherina: arrestato John McAfee, il fondatore dell’antivirus) Playhitmusic - - FQMagazineit : Indossa un tanga come mascherina: arrestato John McAfee, il fondatore dell’antivirus -

Ultime Notizie dalla rete : Indossa tanga Indossa un tanga come mascherina: arrestato John McAfee, il fondatore dell’antivirus Il Fatto Quotidiano Arrestato McAfee, il fondatore dell'antivirus: indossava un tanga come mascherina

Lo ha raccontato lui stesso, su Twitter, e tenendo conto la sua eccentricità dobbiamo prendere la storia con le pinze. Fatto sta che insieme all'assurda vicenda che il fondatore del noto antivirus per ...

Coronavirus: arrestato McAfee, indossava un tanga come mascherina

Il papà del celebre antivirus, come raccontato da lui stesso su Twitter, ha vissuto un’avventura particolare in Norvegia, dove è stato fermato dagli agenti per 14 ore, dopo essersi rifiutato di rimuov ...

Lo ha raccontato lui stesso, su Twitter, e tenendo conto la sua eccentricità dobbiamo prendere la storia con le pinze. Fatto sta che insieme all'assurda vicenda che il fondatore del noto antivirus per ...Il papà del celebre antivirus, come raccontato da lui stesso su Twitter, ha vissuto un’avventura particolare in Norvegia, dove è stato fermato dagli agenti per 14 ore, dopo essersi rifiutato di rimuov ...