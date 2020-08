Indagine in Svizzera e siluro dalla Francia per l'onorevole che comanda il nuoto italiano (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo l'inchiesta dell'Espresso la polizia elvetica ha aperto un dossier sulla gestione della Len, la federazione europea presieduta da Paolo Barelli, il potente manager sportivo nonché deputato di Forza Italia. Lui respinge le accuse, ma da Parigi arriva la richiesta di una commissione indipendente d'IndagineAppalti e consulenze: così i soldi pubblici della Federnuoto vanno agli amici del presidente " Leggi su espresso.repubblica

Indagine in Svizzera e siluro dalla Francia per l'onorevole che comanda il nuoto italiano

L'inaffondabile Paolo Barelli, da 20 anni a capo del nuoto italiano, dal 2012 presidente della federazione europea, la Len, nonché parlamentare berlusconiano alla sua quarta legislatura, si prepara ad ...

L'inaffondabile Paolo Barelli, da 20 anni a capo del nuoto italiano, dal 2012 presidente della federazione europea, la Len, nonché parlamentare berlusconiano alla sua quarta legislatura, si prepara ad ...