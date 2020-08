Incidente mortale a Marina di Modica, muore Alberto Vicari (Di martedì 11 agosto 2020) Incidente mortale a Marina di Modica, muore l’imprenditore della cioccolata Alberto Vicari. Impatto violentissimo sulla provinciale 66 , il re della cioccolata. E’ accaduto sulla provinciale 66, con l’impatto violentissimo che non ha lasciato scampo all’uomo. Vicari era in sella sua moto in direzione Pozzallo ed è stato fatale il frontale con una vettura che proveniva nella corsia opposta. Le cause sono ancora da chiarire ma la vettura – una Mitsubishi – pare abbia invaso la corsia di marcia del Vicari per uno scontro davvero devastante. L’uomo, un 50enne residente a Sampieri, era diretto alla sua abitazione. Alberto Vicari, sbalzato dalla sua due ... Leggi su bloglive

