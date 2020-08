In Veneto anche due consiglieri della Lega e il vice di Zaia hanno chiesto il bonus da 600 euro: “È successo a nostra insaputa” (Di martedì 11 agosto 2020) Ci sono anche due consiglieri regionali della Lega e il vicepresidente della giunta del Veneto tra coloro che hanno chiesto il bonus da 600 euro all’Inps. Si tratta dei consiglieri Riccardo Barbisan e Alessandro Montagnoli e del vice presidente della giunta Gianluca Forcolin. A presentare la domanda per il bonus, nel caso di Forcolin non concesso, sarebbe stata, sulla base delle sue dichiarazioni, la sua socia. “Sono socio in uno studio di tributaristi”, ha detto in un’intervista al Corriere della sera. “Quando è esplosa la questione del bonus, in queste ore, ho ... Leggi su ilfattoquotidiano

