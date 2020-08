In Sardegna stop a tutte le discoteche, anche quelle all’aperto: valgono le regole del governo (che le vorrebbe chiuse) (Di martedì 11 agosto 2020) Mentre in tutta Italia monta il “caso” delle discoteche, fonti di contagio tra i più giovani, molte delle quali chiuse dopo assembramenti, in Sardegna le sale da ballo all’aperto rimarranno serrate. Almeno fino a una nuova ordinanza regionale. Secondo l’ultimo decreto della presidenza del consiglio dei ministri, infatti, i locali non dovrebbero riaprire fino al 7 settembre, ma la norma lascia la possibilità alle singole regioni, “in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori”, di “stabilire una diversa data di ripresa delle attività”. Così, visto che l’ordinanza di Christian Solinas che le riapriva è scaduta il 31 luglio, e che la momento non è stata rinnovata, valgono le ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna stop In Sardegna stop a tutte le discoteche, anche quelle all’aperto: valgono le regole del governo (che le… Il Fatto Quotidiano Movida vietata in Sardegna: discoteche all'aperto chiuse, stop a decine di eventi programmati

Covid, scattano le restrizioni a Carloforte in Sardegna: sono 9 i giovani risultati positivi

