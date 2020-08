"In Russia il primo vaccino efficace". L'annuncio di Putin: testato su mia figlia (Di martedì 11 agosto 2020) Il presidente russo Vladimir Putin afferma che un vaccino contro il coronavirus sviluppato nel Paese è stato registrato per l'uso e a una delle sue figlie è già stata inoculato e si sente bene. Parlando a una riunione del governo oggi, Putin ha affermato che il vaccino è stato sottoposto ai test necessari e si è dimostrato efficace, offrendo un'immunità duratura dal coronavirus. Le autorità russe hanno affermato che operatori sanitari, insegnanti e altri gruppi a rischio saranno i primi ad essere vaccinati. La Russia è il primo Paese a registrare un vaccino contro il coronavirus. Molti scienziati nel Paese e all'estero sono stati tuttavia scettici, mettendo in dubbio la decisione sulla ... Leggi su iltempo

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Putin: Russia primo Paese a registrare il vaccino #coronavirus - repubblica : Coronavirus, l'annuncio di Putin: 'La Russia ha registrato il primo vaccino' [aggiornamento delle 11:27] - repubblica : Coronavirus, l'annuncio di Putin: 'La Russia ha registrato il primo vaccino' - raspa90 : RT @giusmo1: Coronavirus, l'annuncio di Putin: 'La Russia ha registrato il primo vaccino' - Gandalf_grey94 : RT @agambella: L'annuncio di Putin: il primo #vaccino per il #covid19 registrato in Russia. -