In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Agosto | “Fuori tutti i nomi” Il Garante dà l’ok

Bonus – i disonorevoli da 600 euro Il Garante all'Inps: "Dica i nomi" Lega, Zaia all'attacco di Salvini Nessuno ostacolo alla pubblicazione dei dati. Per i furbastri di Montecitorio che hanno ottenuto il bonus da 600 euro previsto dal governo per sostenere le partite iva messe in ginocchio dall'emergenza coronavirus si mette male: il collegio del Garante della Privacy è infine intervenuto per dire non si potranno nascondere dietro questo scudo che semmai … di Ilaria Proietti Il salame disseta di Marco Travaglio Chi pensa che i colpevoli dello scandalo bonus-povertà siano i ricchi che l'hanno chiesto è totalmente fuori strada. Alessandro Sallusti ha scoperto che è tutto un "trabocchetto organizzato da Di Maio e soci con la complicità del loro uomo ...

Continuano senza sosta gli sbarchi a Lampedusa, ma anche nel Sud della Sardegna, che diventa il secondo approdo più gettonato per imbarcazioni di fortuna, che arrivano alla spicciolata in tutta la cos ...

Monaldi, aperta inchiesta sullo stop ai trapianti di cuore pediatrici

Numeri dei trapianti di cuore pediatrici, scelte amministrative, percorsi «dedicati». Sono i punti su cui batte un’inchiesta della Procura di Napoli, che ha deciso di aprire un fascicolo per verificar ...

